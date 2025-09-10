В Челябинске в поселке Западный возле крупного ЖК построят шесть новых корпусов отеля, входящих в комплекс туристического объекта «Фанпарк». Проекты объектов одобрила экспертная организация ООО «Пируэт», сообщается на сайте госреестра.
«Одобрено строительство шести новых корпусов в отеле „Фанпарк“ в составе комплексного туристического объекта. Застройщик — ООО „СЗ „Флай Плэнинг Партнерс“. Проекты одобрены ООО „Пируэт“ 10 сентября 2025 года“, — сообщается на сайте.
Новые корпуса отеля строят на базе круглогодичного центра спорта и отдыха «Фанпарк», что рядом с жилым комплексом «Привилегия». Площадь уникального всесезонного мультикурорта — 80 гектаров.
Проект «Фанпарка» включает искусственный горнолыжный склон, лыжные трассы, площадки для мини-футбола и пляжного волейбола, каток, арт-зоны, площадки для фестивалей, концертов, выставок и лекций, фудкорты и мангальные зоны, детский парк развлечений, спортивно-оздоровительный центр, экстрим-парк, веревочный городок, памп-трек, воркаут-парк, трассы для картингов. Также на территории разместится крупный отель на 517 гостиничных номеров, которые можно будет приобрести в собственность.
