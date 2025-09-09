09 сентября 2025

В ХМАО суд вынес приговор тренеру, по вине которого едва не утонул ребенок

Суд приговорил инструктора к штрафу
Суд приговорил инструктора к штрафу

Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор инструктору детского сада, по вине которого ребенок едва не утонул в бассейне. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Суд с учетом смягчающих обстоятельств назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу. Кроме того, по иску прокуратуры с детского сада в пользу несовершеннолетнего и его законных представителей взыскана компенсация морального вреда и штраф за нарушение прав потребителей на сумму 600 тысяч рублей», – сообщили агентству в пресс-службе ведомства. Также по закону о «Защите прав потребителей» детский сад оштрафован на 200 тысяч рублей.

Инцидент произошел в январе 2025 года. Во время занятий в бассейне в детском саду инструктор не уследил за ребенком. Мальчик не удержал равновесие, упал в воду и едва не утонул. Инструктор сам достал ребенка из воды и оказал ему первую помощь.

