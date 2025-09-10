У Польши не получилось доказать якобы российское происхождение сбитых дронов

Польша не предоставила доказательств, подтверждающих российское происхождение беспилотников, сбитых над ее территорией. Об этом рассказал временный поверенный в делах РФ Андрей Ордаш.
«Никаких доказательств, что эти дроны имеют российское происхождение не представлено», — передает слова Ордаша РИА Новости. Он добавил, что российская сторона считает выдвинутые Варшавой обвинения беспочвенными, поскольку не было представлено никаких подтверждений причастности России к данному инциденту.
Сообщается, что заявления польской стороны поступили после того, как премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о нарушении воздушного пространства страны в ночь на 10 сентября, назвав произошедшее масштабной провокацией. По данным польских СМИ, инцидент привел к временной приостановке работы нескольких аэропортов, включая варшавский, в связи с незапланированными действиями военных по обеспечению безопасности. Уточняется, что для противодействия угрозе были подняты в воздух военные самолеты Польши и союзных сил.
Силы ПВО Польши в результате предпринятых действий сбили несколько беспилотников в воздушном пространстве страны. Ранее, как сообщается, госсекретарь США Марко Рубио также получал информацию о ситуации в воздушном пространстве Польши, однако детали этой информации не уточняются.
