Подельник экс-милиционеров умер до разгрома банды в Екатеринбурге

Один из фигурантов дела бывших милиционеров в Екатеринбурге умер до ареста
Бывших милиционеров судят за убийства
Бывших милиционеров судят за убийства
В Екатеринбурге банду экс-милиционеров обвиняют в убийствах

Один из предполагаемых членов банды бывших милиционеров, которых судят за массовые убийства в Екатеринбурге, умер до задержания фигурантов дела. Об этом URA.RU рассказали два источника, близких к следствию.

По словам первого собеседника, речь идет о бывшем сотруднике Кировского РУВД по фамилии Боярских. Он умер естественной смертью. Второй источник добавил, что предполагаемый главарь группировки — бывший начальник отдела по борьбе с наркотиками Кировского РУВД Владислав Соболь — заключил сделку со следствием и рассказал, что убивал жертв вместе с Боярских.

Сейчас Соболя судят в Железнодорожном районе. Он вину признал. Свой приговор уже получил его коллега — Владимир Семенюк, который тоже заключил сделку со следствием. Суд приговорил его к девяти годам в колонии.

Дела других фигурантов — Константина Котика, Олега Анучина и Антона Боровика (вину отрицает) — рассматривают в других райсудах. Всего на счету группировки может быть 11 жертв, среди них бизнесмены, юристы, бездомные и наркоманы. Преступления, по мнению следствия, происходили в нулевые в столице Урала. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU.

