В Московской области загорелся склад, расположенный вблизи конюшни. ЧП произошло в поселке городского типа Некрасовский. Спасатели экстренно прибыли на место.
15:16 В поселке Некрасовский огонь охватил складское помещение. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, силы и средства наращиваются. Об этом сообщает МЧС России.
15:27 Пожар вспыхнул недалеко от конюшни «Максима Парк». Сотрудники экстренно эвакуируют животных.
15:49 Предварительная площадь возгорания 15 тысяч квадратных метров. Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в Дмитровском муниципальном округе, сообщили в надзорном ведомстве.
15:50 В настоящий момент идет тушение пожара, данных о пострадавших не поступало. Принимаются меры по недопущению возгорания соседних складских помещений, уточнили в прокуратуре.
15:58 В Максима-парке в эти дни проходит чемпионат России по выездке. Мероприятие проходит в штатном режиме и из-за пожара его отменять не стали. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали организаторы соревнований.
16:00 Пожар не несет угрозы конюшням, рассказали корреспонденту URA.RU. Лошадей на улицу вывели в целях безопасности, чтобы они не надышались дымом.
