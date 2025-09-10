В Подмосковье загорелся склад рядом с конюшней. Онлайн-трансляция

В Московской области загорелся склад возле конюшни
Пожар вспыхнул на складе (архивное фото)
В Московской области загорелся склад, расположенный вблизи конюшни. ЧП произошло в поселке городского типа Некрасовский. Спасатели экстренно прибыли на место. 

15:16 В поселке Некрасовский огонь охватил складское помещение. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, силы и средства наращиваются. Об этом сообщает МЧС России.

15:27 Пожар вспыхнул недалеко от конюшни «Максима Парк». Сотрудники экстренно эвакуируют животных.

15:49 Предварительная площадь возгорания 15 тысяч квадратных метров. Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в Дмитровском муниципальном округе, сообщили в надзорном ведомстве.

15:50 В настоящий момент идет тушение пожара, данных о пострадавших не поступало. Принимаются меры по недопущению возгорания соседних складских помещений, уточнили в прокуратуре.

15:58 В Максима-парке в эти дни проходит чемпионат России по выездке. Мероприятие проходит в штатном режиме и из-за пожара его отменять не стали. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали организаторы соревнований.

16:00 Пожар не несет угрозы конюшням, рассказали корреспонденту URA.RU. Лошадей на улицу вывели в целях безопасности, чтобы они не надышались дымом.

