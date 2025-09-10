ВСУ атаковали социальный объект в Белгороде

БПЛА ВСУ совершил атаку на социальный объект в Белгороде. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«Беспилотник ВСУ атаковал социальный объект в Белгороде», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате инцидента обошлось без пострадавших среди гражданского населения.
На место происшествия незамедлительно выехали оперативные службы для оценки ситуации. По их первоначальным данным, в здании были зафиксированы повреждения в виде выбитых оконных конструкций и повреждений фасадной части.
Уточняется, что информация о возможных дополнительных последствиях атаки уточняться компетентными органами. Подробности инцидента устанавливаются.
