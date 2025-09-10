Россия отказалась отдавать самолеты Airbus иностранным перевозчикам

Авиакомпания S7 отказалась рассматривать передачу простаивающих самолетов Airbus A320neo и A321neo иностранным перевозчикам, несмотря на интерес со стороны компаний из Египта и Филиппин. Соответствующее уведомление направлено в Министерство транспорта РФ. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе компании.
«Мы не ведем переговоров и не имеем намерения вести переговоры о передаче самолетов Airbus A320neo и A321neo каким-либо иностранным компаниям», — заявили «Коммерсант» в пресс-службе перевозчика. Также по данным источника журналистов в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), инициатива не получила поддержки и в Минтрансе РФ. Ранее интерес к российским самолетам проявили частные авиакомпании AlMasria (Египет) и SEAIR Int (Филиппины), которые через посредника были готовы приобрести или взять в аренду до пяти лайнеров для использования на международных маршрутах.
Сейчас у S7 простаивает значительная часть парка Airbus A320/321neo — из 39 лайнеров эксплуатируются только 11. Причиной простаивающих самолетов стали проблемы с двигателями Pratt & Whitney, обслуживание которых осложнено санкциями и отсутствием необходимых комплектующих на российском рынке. По мнению президента MelonAero Олега Евдокимова, дальнейшее бездействие приведет к невозможности эксплуатации этих самолетов даже для запчастей, а игнорирование предложений затрудняет развитие взаимных авиаперевозок между Россией и дружественными странами.
