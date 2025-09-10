Мощный пожар в Подмосковье угрожает конюшне

Крупный пожар случился в поселке Некрасовский Московской области. Огонь угрожает конюшням, которые расположены рядом. Об этом URA.RU сообщили очевидцы происшествия, которые были на месте событий.
"Пожар угрожает конюшне «Максима Парк». Лошадей эвакуируют", — рассказали люди агентству UAR.RU.
Позже стало известно, что огонь охватил складские помещения на улице Центральной. Загоревшиеся склады с мебелью находятся рядом с конюшней. На видео видно, что лошади были совсем близко к горящему зданию. Свидетели рассказали, что животных быстро вывели из конюшен. На место уже приехали пожарные и начали тушить огонь. О пострадавших сообщений не поступало.
