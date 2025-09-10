ВСУ устроили хаос в харьковском Изюме

Ситуация в Изюме характеризуется ростом преступности и безнаказанности
Украинские военные занимают жилые дома в Изюме без согласия их владельцев, что приводит к хаосу и беспорядкам. Об этом сообщил глава российской администрации Изюмского района Анатолий Фомичевский.

«Российская армия продвигается на купянско-изюмском направлении. В связи с этим в город привозят новых украинских солдат, которые заселяются в дома мирных граждан», — рассказал Фомичевский в telegram-канале администрации Харьковской области. По его словам, эта практика становится регулярной.

В качестве примера Фомичевский привел случай, когда жительница Изюма вместе с дочерью вернулась домой из магазина, и обнаружила в своей квартире украинских военных. На возмущения солдаты предложили ей временно пожить у родственников. Глава района отмечает, что ситуация в Изюме характеризуется ростом преступности и безнаказанности.

