В Кремле высказались об обвинении Польшей России за атаку дронов

Песков отказался комментировать атаку дронов в Польше
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков отказался давать оценку обвинениям Польши в адрес России из-за дронов
Дмитрий Песков отказался давать оценку обвинениям Польши в адрес России из-за дронов Фото:
новость из сюжета
В воздушное пространство Польши вторглись дроны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о якобы российском происхождении дронов, сбитых в Польше. Он отметил, что давать соответствующую оценку уполномочены Минобороны РФ. 

«Вы знаете, в данном случае мы не хотели бы это никак комментировать, это не в нашей компетенции. И это прерогатива Министерства обороны Российской Федерации», — уточнил Песков в ходе конференц-кола. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее сообщалось, что на территории Польши были сбиты беспилотники, которые якобы имели российское происхождение. Причем Варшава не предоставила соответствующие доказательства. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о якобы российском происхождении дронов, сбитых в Польше. Он отметил, что давать соответствующую оценку уполномочены Минобороны РФ.  «Вы знаете, в данном случае мы не хотели бы это никак комментировать, это не в нашей компетенции. И это прерогатива Министерства обороны Российской Федерации», — уточнил Песков в ходе конференц-кола. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее сообщалось, что на территории Польши были сбиты беспилотники, которые якобы имели российское происхождение. Причем Варшава не предоставила соответствующие доказательства. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...