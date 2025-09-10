В Кремле высказались об обвинении Польшей России за атаку дронов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о якобы российском происхождении дронов, сбитых в Польше. Он отметил, что давать соответствующую оценку уполномочены Минобороны РФ.
«Вы знаете, в данном случае мы не хотели бы это никак комментировать, это не в нашей компетенции. И это прерогатива Министерства обороны Российской Федерации», — уточнил Песков в ходе конференц-кола. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее сообщалось, что на территории Польши были сбиты беспилотники, которые якобы имели российское происхождение. Причем Варшава не предоставила соответствующие доказательства.
