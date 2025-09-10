Руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях. Чаще всего даже не пытаясь представить хоть какую-то аргументацию», — сказал Песков во время конференц-колла, передает корреспондент URA.RU.
На вопрос журналистов о позиции Кремля по поводу обвинений Польши в атаке на страну якобы российскими дронами, Песков отметил, что комментировать подобные инциденты не входит в компетенцию Кремля. По его словам, вопросы, касающиеся таких инцидентов, находятся в ведении Минобороны РФ.
