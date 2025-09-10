Лидер свердловской банды экс-милиционеров раскаялся и хочет уйти на СВО. Видео

Владислав Соболь заявил, что готов уйти на спецоперацию (архивное фото)
Владислав Соболь заявил, что готов уйти на спецоперацию (архивное фото)
В Екатеринбурге банду экс-милиционеров обвиняют в убийствах

Предполагаемый лидер банды бывших милиционеров из Екатеринбурга Владислав Соболь, которого обвиняют в массовых убийствах, раскаялся в содеянном и заявил, что хочет уйти на российскую спецоперацию на Украине. Такое заявление он сделал в Железнодорожном райсуде перед приговором, передает корреспондент URA.RU.

«Приношу глубочайшие извинения, сожалею о содеянном. Больше 20 лет я вел общественно-полезный образ жизни. К сожалению, уже ничего не вернуть. <…> Я здоров, это подтверждается выписками военно-медицинской комиссии. Меня признали годным к воинской службе. Я готов к службе», — рассказал Соболь. Также он заявил, что готов выплатить гражданские иски потерпевшим.

Ему вменяют убийство 11 человек в составе группы (поэтому дело рассматривают в особом порядке). Соболь признал вину и заключил сделку со следствием. Вместе с ним судят его бывших коллег — Константина Котика, Владимира Семенюка и гражданского Олега Анучина. По версии СК, преступления произошли в нулевые в столице Урала. Бывшие силовики расправлялись с жертвами ради обогащения и чтобы подмять под себя наркотрафик. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

