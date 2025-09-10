Путин обсудил с главой Смоленской области меры поддержки участников СВО

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Смоленской области Василием Анохиным. В ходе беседы стороны обсудили меры поддержки участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Помощь участникам СВО и их семьям — это не модное направление, а дань со стороны государства людям, вставшим на его защиту», — сказал президент. Его слова приводит telegram-канал Кремля.
Кроме того, в рамках встречи отдельное внимание было уделено вопросам социально-экономического развития региона, а также сотрудничеству Смоленского региона с Белоруссией. Глава российского государства выразил поддержку инициативе о проведении одного из будущих форумов регионов России и Белоруссии на территории Смоленской области.
Предыдущий раз они провели рабочее совещание в марте 2023 года. В тот период президент посредством видеоконференцсвязи пообщался с Анохиным, занимавшим на тот момент должность временно исполняющего обязанности губернатора Смоленской области. Анохин до назначения в Смоленскую область занимал должность директора департамента регионального развития правительства РФ.
