Ребенку погибшего бойца СВО из Екатеринбурга отказали в выплате

В Екатеринбурге управление соцполитики №26 отказало ребенку погибшего военнослужащего в зоне спецоперации на Украине в региональной выплате. Дело в том, что у получателя не было регистрации в области, однако он здесь жил, рассказали в пресс-службе прокуратуры.
«Согласно требованиям закона, должностные лица при принятии решений о предоставлении меры поддержки не должны ограничиваться проверкой наличия факта регистрации на территории Свердловской области. А при наличии иных сведений, подтверждающих факт проживания, принимать решение о предоставлении единовременной денежной выплаты», — пояснили в ведомстве.
Прокуратура внесла представление начальнику учреждения. Вскоре ребенку перечислили региональную выплату в 20 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!