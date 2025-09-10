Ребенку погибшего бойца СВО из Екатеринбурга отказали в выплате

Ребенку не хотели выплачивать 20 тысяч рублей
Ребенку не хотели выплачивать 20 тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге управление соцполитики №26 отказало ребенку погибшего военнослужащего в зоне спецоперации на Украине в региональной выплате. Дело в том, что у получателя не было регистрации в области, однако он здесь жил, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«Согласно требованиям закона, должностные лица при принятии решений о предоставлении меры поддержки не должны ограничиваться проверкой наличия факта регистрации на территории Свердловской области. А при наличии иных сведений, подтверждающих факт проживания, принимать решение о предоставлении единовременной денежной выплаты», — пояснили в ведомстве.

Прокуратура внесла представление начальнику учреждения. Вскоре ребенку перечислили региональную выплату в 20 тысяч рублей.

