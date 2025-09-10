В Челябинске тиктокерша, управляя трамваем №22 (Чичерина — Чистопольская), устроила аварию. Вагон, за рулем которого она находилась, сошел с рельсов около депо №1. Информация о ДТП была опубликована в telegram-канале «ЧелябГЭТ. Происшествия».
«Закрыто движение трамваев на Чистопольскую в направлении центра. Сход вагона», — сообщила пресс-служба транспортного предприятия. Авария произошла еще 8 сентября.
Оказалось, что за рулем была тиктокерша с ником Maleficent. Девушка работает водителем трамвая и активно делится подробностями своей работы через соцсети. «Всегда говорила: „Я так люблю гонять!“ Он мне отвечал: „Ну так гоняй. Только про пассажиров не забывай“», — рассказывает тиктокерша в своих видео.
По ее словам, безопасность пассажиров для нее важнее всего. Сами пассажиры, со слов тиктокерши, регулярно благодарят ее за поездку. Девушка даже обещала как-нибудь показать подписчикам сообщения с благодарностью. Видео она якобы снимает только на остановках.
При этом пассажиры говорят, что в аварию трамвай попал как раз, когда водитель записывала очередное видео. И это уже не первая авария с участием тиктокерши — в апреле трамвай под ее управлением столкнулся с легковушкой.
Редакция URA.RU пыталась связаться с руководством и пресс-службой ООО «ЧелябГЭТ», где девушка работает. Но на звонки журналиста издания не ответили.
