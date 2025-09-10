Компания Apple представила несколько новых продуктов 9 сентября. Среди новинок оказались: смартфоны iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro Max, умные часы Apple Watch SE 3, Apple Watch Ultra 3 и Apple Watch 11. Как проходила презентация — в фотогалерее URA.RU.
Началась презентация в 20:00 по московскому времени. Сначала пользователям представили новые наушники AirPods Pro 3. Они защищены от влаги, также гаджет имеет датчик сердцебиения. URA.RU собрали основные характеристики новых наушников.
Следующими показали часы Apple Watch Ultra 3. По словам разработчиков, они оповещают о болезни, фиксируют повышенное сердцебиение, грипп, следят за сном, определяют задержку дыхания во сне.
Новый IPhone Apple представила в пяти цветах: лавандовом, голубом, белом, зеленом, черном. Отмечается, что экран смартфона диаметром 6,3 дюйма и частоту обновления 120 герц в пять раз более устойчив к царапинам. Версия PRO держит заряд больше, противостоит царапинам и имеет антибликовое покрытие.
Кроме того был показан новый iPhone Air — самый тонкий смартфон в истории компании. Толщина устройства составила 5,6 миллиметров. Корпус гаджета выполнен из титана в четырех цветах, устройство получило новейший процессор A19 Pro.
