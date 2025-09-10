Пожар на складе в Подмосковье локализован

Пожар на складе в подмосковном поселке Некрасовский локализован. Площадь пожара в данный момент оценивается в 12 тысяч квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС России.
«В 15.00 объявлена локализация пожара на площади 12 тысяч квадратных метров», — передает сообщение пресс-службы МЧС РИА Новости. Инцидент произошел на складском комплексе, расположенном вблизи конюшни. По предварительным данным, чрезвычайное происшествие потребовало масштабного привлечения сил и средств спасательных служб.
В настоящее время, как указывается в информации, пожарные продолжают работу на месте происшествия для полной ликвидации возгорания. Дополнительные подробности об инциденте и возможных причинах его возникновения остаются на стадии выяснения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.