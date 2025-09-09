В ХМАО ветеранов СВО научат вести бизнес

В Югре стартовал набор на новый поток курса «СВОй бизнес» для участников спецоперации. Ветеранов научат открывать и развивать собственное дело, а также окажут психологическую поддержку.
«Программа охватывает все этапы: от генерации идей и анализа рынка до привлечения инвестиций. Участники освоят основы маркетинга, финансового планирования и управления командой. Отдельное внимание уделяется психологической поддержке. В конце обучения каждый готовит презентацию проекта», — пояснили URA.RU организаторы.
Это уже третий набор курсов, занятия начнутся 1 октября. Выпускники первых потоков защитили проекты, часть из них уже запустила бизнес. Программа помогает как новичкам, так и предпринимателям с опытом, которые могут выступить наставниками.
Комплексная программа Ханты-Мансийского автономного округа «СВОй бизнес» была представлена в феврале на заседании рабочей группы Госсовета по социальному предпринимательству под руководством губернатора Югры Руслана Кухарука. По итогам заседания регионам рекомендовали внедрить лучшие практики, включая югорскую модель.
