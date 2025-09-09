09 сентября 2025

В ХМАО ветеранов СВО научат вести бизнес

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ветеранов научат вести свой бизнес
Ветеранов научат вести свой бизнес Фото:

В Югре стартовал набор на новый поток курса «СВОй бизнес» для участников спецоперации. Ветеранов научат открывать и развивать собственное дело, а также окажут психологическую поддержку.

«Программа охватывает все этапы: от генерации идей и анализа рынка до привлечения инвестиций. Участники освоят основы маркетинга, финансового планирования и управления командой. Отдельное внимание уделяется психологической поддержке. В конце обучения каждый готовит презентацию проекта», — пояснили URA.RU организаторы.

Это уже третий набор курсов, занятия начнутся 1 октября. Выпускники первых потоков защитили проекты, часть из них уже запустила бизнес. Программа помогает как новичкам, так и предпринимателям с опытом, которые могут выступить наставниками.

Комплексная программа Ханты-Мансийского автономного округа «СВОй бизнес» была представлена в феврале на заседании рабочей группы Госсовета по социальному предпринимательству под руководством губернатора Югры Руслана Кухарука. По итогам заседания регионам рекомендовали внедрить лучшие практики, включая югорскую модель.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Югре стартовал набор на новый поток курса «СВОй бизнес» для участников спецоперации. Ветеранов научат открывать и развивать собственное дело, а также окажут психологическую поддержку. «Программа охватывает все этапы: от генерации идей и анализа рынка до привлечения инвестиций. Участники освоят основы маркетинга, финансового планирования и управления командой. Отдельное внимание уделяется психологической поддержке. В конце обучения каждый готовит презентацию проекта», — пояснили URA.RU организаторы. Это уже третий набор курсов, занятия начнутся 1 октября. Выпускники первых потоков защитили проекты, часть из них уже запустила бизнес. Программа помогает как новичкам, так и предпринимателям с опытом, которые могут выступить наставниками. Комплексная программа Ханты-Мансийского автономного округа «СВОй бизнес» была представлена в феврале на заседании рабочей группы Госсовета по социальному предпринимательству под руководством губернатора Югры Руслана Кухарука. По итогам заседания регионам рекомендовали внедрить лучшие практики, включая югорскую модель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...