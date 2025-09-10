Почему в Перми растут цены на готовые квартиры, которые в итоге сложно купить

В Перми за полгода цены на вторичном рынке выросли на 9%. Средняя стоимость квадратного метра в сентябре 2025 года достигла 83,6 тысячи рублей. При этом наблюдается снижение интереса к покупке квартир. Руководитель пермского центра недвижимости «Метры ближе» Александр Леонов объяснил URA.RU, почему в условиях ослабления спроса цены продолжают расти. Более подробно о выборе жилья, выгодной продаже квартир и сделках без первоначального взноса агент по недвижимости рассказал в большом интервью, которое будет позже опубликовано на сайте агентства.
«Во-первых, на рост цен влияет дефицит предложения. Сейчас на вторичном рынке в Перми выставлено на продажу около 4 тысяч квартир. Это исторический минимум. Для сравнения, в 2022-2023 году этот показатель был на уровне 6-7 тысяч объектов», — рассказал Александр Леонов корреспонденту агентства.
Он уточнил, что на первичном рынке интерес к покупке квартир поддерживает семейная ипотека. Также не стоит исключать инвесторов, которые берут жилье для сдачи в аренду. Для них это получается довольно выгодное вложение средств, так как арендные ставки за год заметно выросли. «Все эти факторы поддерживают рынок и цены постепенно растут», — добавил агент по недвижимости.
