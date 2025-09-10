В Кургане открыли кофейню в сквере музея. Видео

Курганцы поставили оценки новой кофейне
Курганцы поставили оценки новой кофейне

В центре Кургана открылась новая кофейня «Гостиный дворъ 1868» в сквере музея. Посетители уже оценили заведение. Об этом сообщает telegram-канал «Курганистан».

«Находится заведение „Гостиный дворъ 1868“ в сквере музея и работает уже около месяца. За это время курганцы успели оценить новое место — оценка в „2ГИС“ 4,9 звезд», — пишут в tg-канале.

Курганцы отмечают уютный интерьер, разнообразие напитков и дружелюбный персонал. Кроме того, в августе в городе уже заработало кафе с бабл-ти, которое также быстро получило высокую оценку посетителей — 4,8 из 5 в «2ГИС».

