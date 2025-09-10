В Екатеринбурге посадили главаря банды экс-милиционеров, обвиненных в массовых расстрелах

В Екатеринбурге на 16 лет осудили лидера банды экс-милиционеров Соболя
Соболь раскаялся до приговора
В Екатеринбурге банду экс-милиционеров обвиняют в убийствах

Железнодорожный райсуд Екатеринбурга вынес приговор бывшему начальнику отдела по борьбе с наркотиками Кировского РУВД Владиславу Соболю, которого называют лидером банды экс-милиционеров. На счету группировки 11 жертв, Соболь свою вину признал, передает корреспондент URA.RU.

«Признать Владислава Соболя виновным. По совокупности, назначить ему наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — огласил вердикт судья.

Соболь до приговора раскаялся и заявил о готовности выплатить гражданские иски потерпевшим. Его дело рассмотрели в особом порядке — из-за досудебного соглашения. Кроме того, Соболь выразил желание заключить контракт с Минобороны РФ и уехать в зону российской спецоперации на Украине. «Я уже просился на фронт, но мне отказали. Ваша честь, я прошу вас мое желание удовлетворить», — попросил Соболь.

В 2006-м он получил приговор по делу о незаконном обороте наркотиков. Тогда вместе с ним были осуждены его бывшие коллеги. Сам Соболь вышел из колонии условно-досрочно.

О его задержании в рамках нового дела стало известно в 2024 году. Вместе с ним силовики поймали Константина Котика, Владимира Семенюка (уже получил 9 лет лишения свободы) и Олега Анучина. Следователи считают, что в нулевые бывшие силовики ради денег убили 11 человек, среди которых были юристы, коммерсанты, наркоманы и бездомные. Все, что известно об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.

