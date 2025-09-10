Обновленный КРК «Уралец» в Екатеринбурге откроет концерт Niletto за один рубль

В Екатеринбурге 19 сентября состоится открытие центра падел-тенниса в КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90). Подарком для горожан в честь начала работы арены РМК станут шоу-матчи мировых звезд и концерт певца Niletto (настоящее имя Данил Прытков), попасть на который получится всего за один рубль, рассказали представители компании.
«19 и 20 сентября в падел-арене РМК для зрителей пройдут шоу-матчи мировых звёзд этого вида спорта — третьей ракетки мира, чемпиона мира Федерико Чинготто, аргентинского чемпиона Панамериканского турнира по паделу Лео Аугсбургера и двукратного чемпиона мира Тито Аллеманди. Подарком для спортсменов и горожан в честь открытия падел-арены РМК станет концерт Niletto 19 сентября. Билеты для екатеринбуржцев будут стоить символический один рубль», — пояснили в РМК.
В дальнейшем на площадке смогут заниматься все желающие. «Благодаря открытию крытой арены после завершения теплого сезона екатеринбуржцы смогут совершенствовать навыки игры круглый год», — сказал президент Федерации падела Свердловской области Дарья Ирха.
Ремонтные работы в «Уральце» начались весной 2025 года. К открытию на фасаде здания будут установлены три огромных 3D-экрана. Внутри обустроят шесть профессиональных кортов, ресторан, тренажерный зал, детская зона и многое другое.
