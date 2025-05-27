В Екатеринбурге начали разбирать развлекательный центр «Уралец» (ул. Большакова, 90), на месте которого развернет мегастройку новый собственник объекта — Русская медная компания (РМК). Кадрами делится фотокорреспондент URA.RU.
Сейчас рабочие приступили к разбору трибун, корта и спорт-баров. Предполагается, что на два года арену сохранят, ее отремонтируют, и здесь будет развиваться другой вид спорта — падел. Инфраструктура вокруг останется нетронутой.
Строительство нового Дворца единоборств запланировано через несколько лет. Ранее в РМК рассказывали, что проектировщик объекта еще не определен. Сразу несколько проектов от разных архитектурных бюро на данный момент находятся на рассмотрении.
Комплекс построили в 1970 году. Площадку реконструировали в 2006-м, тогда же было организовано ОАО «КРК „Уралец“. Через 11 лет здание перешло к структуре УГМК — компании „Вертикаль“.
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