В центре Екатеринбурга разбирают КРК «Уралец». Фото, видео

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До конца февраля 2025-го «Уралец» принимал матчи основного состава «Автомобилиста»
До конца февраля 2025-го «Уралец» принимал матчи основного состава «Автомобилиста» Фото:

В Екатеринбурге начали разбирать развлекательный центр «Уралец» (ул. Большакова, 90), на месте которого развернет мегастройку новый собственник объекта — Русская медная компания (РМК). Кадрами делится фотокорреспондент URA.RU.

Сейчас рабочие приступили к разбору трибун, корта и спорт-баров. Предполагается, что на два года арену сохранят, ее отремонтируют, и здесь будет развиваться другой вид спорта — падел. Инфраструктура вокруг останется нетронутой.

Строительство нового Дворца единоборств запланировано через несколько лет. Ранее в РМК рассказывали, что проектировщик объекта еще не определен. Сразу несколько проектов от разных архитектурных бюро на данный момент находятся на рассмотрении.

Комплекс построили в 1970 году. Площадку реконструировали в 2006-м, тогда же было организовано ОАО «КРК „Уралец“. Через 11 лет здание перешло к структуре УГМК — компании „Вертикаль“.

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В Екатеринбурге начали разбирать развлекательный центр «Уралец» (ул. Большакова, 90), на месте которого развернет мегастройку новый собственник объекта — Русская медная компания (РМК). Кадрами делится фотокорреспондент URA.RU. Сейчас рабочие приступили к разбору трибун, корта и спорт-баров. Предполагается, что на два года арену сохранят, ее отремонтируют, и здесь будет развиваться другой вид спорта — падел. Инфраструктура вокруг останется нетронутой. Строительство нового Дворца единоборств запланировано через несколько лет. Ранее в РМК рассказывали, что проектировщик объекта еще не определен. Сразу несколько проектов от разных архитектурных бюро на данный момент находятся на рассмотрении. Комплекс построили в 1970 году. Площадку реконструировали в 2006-м, тогда же было организовано ОАО «КРК „Уралец“. Через 11 лет здание перешло к структуре УГМК — компании „Вертикаль“.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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