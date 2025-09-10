Стала известна судьба сотрудников и заключенных закрывающейся колонии в Копейске

В ГУФСИН России по Челябинской области сообщили URA.RU, что сотрудникам колонии №6, которая находится в стадии ликвидации, предложили вакантные должности в других учреждения уголовно-исполнительной системы (УИС) региона. По данным пресс-службы ведомства, заключенных перевели в другие учреждения.
«ИК №6 ГУФСИН по Челябинской области проходит процедуру ликвидации. В связи с этим личному составу учреждения были предложены вакантные должности в других учреждениях УИС региона, также расположенных на территории Копейского городского округа. Осужденные, содержащиеся в колонии, переведены в соответствующие учреждения с учетом установленного режима содержания», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону.
Приказ о ликвидации колонии поступил из Минюста РФ в середине апреля. Мероприятия до сих пор не закончены.
Колония известна своими сидельцами и бунтом. Подробности о пенитенциарном учреждении — в материале URA.RU.
