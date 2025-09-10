Под Челябинском ликвидируют колонию, известную VIP-сидельцами и бунтом

В Копейске (Челябинская область) ликвидируют исправительную колонию №6. Информация опубликована в сервисе «СБИС». В учреждении когда-то отбывали наказание мэры нескольких городов области и многие представители челябинского истеблишмента.
«Принято решение о ликвидации ФКУ „Исправительная колония № 6 ГУФСИН по Челябинской области“, — указано в „СБИС“. Приказ о ликвидации колонии поступил из Минюста РФ в середине апреля.
Причины ликвидации колонии
По данным URA.RU, причиной ликвидации колонии стал недостаток заключенных. Многие из сидельцев, получив возможность искупить вину кровью, отправились на СВО. Заменить их некем, так что сейчас колония пустует.
URA.RU связалось с пресс-службой ГУФСИН по Челябинской области. Официальная позиция ведомства будет опубликована после получения ответа.
История
История колонии началась в послевоенные годы, когда лагерное отделение №9 реорганизовали в исправительно-трудовую колонию. На территории находилось несколько жилых бараков, рабочие цеха. Заключенные обрабатывали дерево.
Со временем в колонии начали развивать производство. На предприятиях колонии стали выпускать столярные изделия, мебель.
Условия отбытия наказаний также претерпели большие изменения. Они стали намного комфортнее.
Колония сегодня
Сегодня ИК №6 — колония строгого режима для так называемых «первоходов» — тех, кто впервые совершил тяжкие или особо тяжкие преступления. Для заключенных созданы все условия для отбытия наказания. Колония входит в число лучших учреждений уголовно-исполнительной системы региона.
Известные сидельцы
В ИК №6 отбывали наказания многие представители так называемой челябинской элиты. Вице-губернатор Виктор Тимашов, осужденный за взятки, провел в этой колонии чуть более восьми лет (из назначенных 10). Другой замгубернатора Николай Сандаков отсидел в ИК №6 чуть больше года из назначенных пяти с половиной. Также в этой колонии отбывали свои сроки мэры Карабаша и Копейска Мусса Дзугаев (провел в колонии шесть из восьми назначенных лет) и Вячеслав Истомин (отсидел четыре года и два месяца). Были здесь и другие VIP-челябинцы. В мае 2025 года колонию покинул соратник бывшего мэра Челябинска Тефтелева — Евгений Пашков. Большую часть срока он провел в СИЗО. Из назначенных семи с половиной лет в колонии он провел примерно два с половиной года. С учетом времени, проведенного в СИЗО — у него появилась возможность выйти по УДО, которой он воспользовался.
Черные дни
Были в истории учреждения и «черные дни»: в 2012 году в колонии произошел бунт заключенных. Они требовали ослабить режим и выпустить осужденных, находящихся в штрафном изоляторе за нарушение правил внутреннего распорядка. Бунт начался 24 ноября и продлился два дня.
Беспорядки в колонии удалось закончить без применения силы. В ход пошла дипломатия. С заключенными беседовали начальник ГУ ФСИН России по Челябинской области генерал-майор внутренней службы Владимир Турбанов, прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Александр Яковлев, уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов, а также родственники. Они убедили их разойтись без кровопролития.
