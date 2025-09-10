Пугачева рассказала, как влюбилась в Галкина*

Алла Пугачева призналась, что влюбилась в Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов в РФ) внезапно и безоговорочно. Об этом певица сообщила в интервью Екатерине Гордеевой (внесена в реестр иноагентов в РФ).
В интервью Пугачева затронула тему своих предыдущих браков, отметив, что среди них были и фиктивные. По словам певицы, она не задумывалась о том, поверит ли ей будущий супруг. «Мне плевать было, поверит или не поверит. Я влюбилась и все. Поняла, что это то, что нужно. И он понял. Это было странно и даже непонятно мне самой», — рассказала Пугачева. Она отметила, что гармония между ними возникла сразу. По словам артистки, их объединили схожие семейные традиции, воспитание и взгляды на жизнь. Пугачева подчеркнула, что настоящая семья — это не только интимная близость, но и дружба, поддержка, взаимопонимание.
Пугачева рассказала, что жизнь после 50 лет есть, тем более существуют разные способы сделать так, чтобы возраст не мешал получать удовольствие. «Есть разные способы, чтобы возраст не мешал, чтобы получать удовольствие», — заявила певица.
*Катерина Гордеева внесена Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иноагентов
*Максим Галкин включен Минюстом России в реестр лиц, выполняющих функции иноагента
