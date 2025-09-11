В Госдуму вносят закон о повышении пенсионных выплат с 70 лет

В Государственную думу внесен законопроект о повышении пенсионных выплат для россиян, достигших 70 лет, а также инвалидов I группы. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
«Необходим дифференцированный механизм повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. <...> Идея законопроекта возникла в ходе приема граждан — проблему озвучил пенсионер из Луганска, много лет отработавший на опасном производстве, и сегодня инициатива, получившая поддержку коллег из других фракций, вносится в Госдуму», — сообщил Нилов URA.RU. Он отметил, что действующая система не позволяет большинству пенсионеров воспользоваться повышенной фиксированной выплатой, так как «общая ожидаемая продолжительность жизни в России — 72,8 года».
В рамках законопроекта предлагается установить повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости следующим образом: на 100% для тех, кто достиг 70 лет; на 200% для инвалидов I группы и граждан старше 80 лет; и на 300% для пенсионеров старше 90 лет. По словам Нилова, идея законопроекта возникла после обращения пенсионера из Луганска, много лет работавшего на вредном производстве. Инициатива уже получила поддержку представителей других фракций и была внесена на рассмотрение в Госдуму.
Новые нормы должны вступить в силу с 1 января 2026 года. «Принятие законопроекта позволит повысить уровень и качество жизни граждан, достигших возраста 70 лет и инвалидов I группы, обеспечить возможность удовлетворения ими потребностей в лекарствах и постороннем уходе, а также приведет к увеличению ожидаемой продолжительности жизни в Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к документу.
