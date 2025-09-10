10 сентября 2025

Швеция поможет Польше усилить ПВО после инцидента с дронами

Швеция усилит армию Польши самолетами и средствами ПВО
Швеция усилит армию Польши самолетами и средствами ПВО
новость из сюжета
В воздушное пространство Польши вторглись дроны

В ответ на инцидент с нарушением польского воздушного пространства неопознанными беспилотными летательными аппаратами, Швеция приняла решение в экстренном порядке перебросить на территорию Польши истребители и средства противовоздушной обороны. Об этом заявил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

«По полученной информации от министра обороны Швеции, в ближайшее время в Польшу будет экстренно направлена дополнительная помощь. Она включает системы противовоздушной обороны и авиационную технику», — сообщил Косиняк-Камыш телеканалу TVN24.

Косиняк-Камыш не стал уточнять, какие конкретно типы самолетов и комплексы противовоздушной обороны планируется передать Польше. Ранее обломки беспилотников были обнаружены на территории 10 населенных пунктов Польши. Польский премьер-министр Дональд Туск ранее заявлял о сбитии над территорией страны «представлявших опасность российских дронов», однако не предоставил доказательств их происхождения. В свою очередь, российские официальные лица, включая пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, опровергли эти обвинения, указав на отсутствие доказательств.

