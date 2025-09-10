В МВД Польши раскрыли количество сбитых БПЛА, прилетевших в страну

В Польше обнаружили обломки 12 сбитых дронов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В упавших в Польше обломках БПЛА не нашли взрывчатки
В упавших в Польше обломках БПЛА не нашли взрывчатки Фото:
новость из сюжета
В воздушное пространство Польши вторглись дроны

В Польше обнаружены обломки 12 беспилотников, сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел республики Каролина Галецкая. По ее данным, находки сделаны на территории страны к 17:30 по местному времени (18:30 мск). Официальная информация опубликована Галецкой на платформе Х (бывший Twitter).

«По информации полиции на 17.30 (18.30 мск), найдено 12 дронов», — написала Каролина Галецкая. Она не уточнила, в каких регионах Польши обнаружены обломки и при каких обстоятельствах это произошло. В сообщении также не приводятся сведения о принадлежности беспилотников.

Главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов сообщил URA.RU, что появление беспилотников в воздушном пространстве Польши могло быть вызвано действиями Украины. По его словам, этому способствовало применение украинских комплексов радиоэлектронной борьбы. 

Во фрагментах беспилотников, обнаруженных на территории Люблинского воеводства, следов взрывчатых веществ выявлено не было, информирует прокуратура Люблина. Президент США Дональд Трамп прокомментировал произошедший в Польше инцидент с беспилотниками, ограничившись коротким заявлением: «началось». Ранее в министерстве обороны России подчеркнули, что объекты на территории Польши не входили в число целей для ударов. В то же время российское оборонное ведомство выступило с инициативой о проведении консультаций со своими польскими коллегами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Польше обнаружены обломки 12 беспилотников, сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел республики Каролина Галецкая. По ее данным, находки сделаны на территории страны к 17:30 по местному времени (18:30 мск). Официальная информация опубликована Галецкой на платформе Х (бывший Twitter). «По информации полиции на 17.30 (18.30 мск), найдено 12 дронов», — написала Каролина Галецкая. Она не уточнила, в каких регионах Польши обнаружены обломки и при каких обстоятельствах это произошло. В сообщении также не приводятся сведения о принадлежности беспилотников. Главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов сообщил URA.RU, что появление беспилотников в воздушном пространстве Польши могло быть вызвано действиями Украины. По его словам, этому способствовало применение украинских комплексов радиоэлектронной борьбы.  Во фрагментах беспилотников, обнаруженных на территории Люблинского воеводства, следов взрывчатых веществ выявлено не было, информирует прокуратура Люблина. Президент США Дональд Трамп прокомментировал произошедший в Польше инцидент с беспилотниками, ограничившись коротким заявлением: «началось». Ранее в министерстве обороны России подчеркнули, что объекты на территории Польши не входили в число целей для ударов. В то же время российское оборонное ведомство выступило с инициативой о проведении консультаций со своими польскими коллегами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...