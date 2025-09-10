В МВД Польши раскрыли количество сбитых БПЛА, прилетевших в страну

В Польше обнаружены обломки 12 беспилотников, сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел республики Каролина Галецкая. По ее данным, находки сделаны на территории страны к 17:30 по местному времени (18:30 мск). Официальная информация опубликована Галецкой на платформе Х (бывший Twitter).
«По информации полиции на 17.30 (18.30 мск), найдено 12 дронов», — написала Каролина Галецкая. Она не уточнила, в каких регионах Польши обнаружены обломки и при каких обстоятельствах это произошло. В сообщении также не приводятся сведения о принадлежности беспилотников.
Главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов сообщил URA.RU, что появление беспилотников в воздушном пространстве Польши могло быть вызвано действиями Украины. По его словам, этому способствовало применение украинских комплексов радиоэлектронной борьбы.
Во фрагментах беспилотников, обнаруженных на территории Люблинского воеводства, следов взрывчатых веществ выявлено не было, информирует прокуратура Люблина. Президент США Дональд Трамп прокомментировал произошедший в Польше инцидент с беспилотниками, ограничившись коротким заявлением: «началось». Ранее в министерстве обороны России подчеркнули, что объекты на территории Польши не входили в число целей для ударов. В то же время российское оборонное ведомство выступило с инициативой о проведении консультаций со своими польскими коллегами.
