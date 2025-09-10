В упавших в Польше обломках БПЛА не нашли взрывчатки

Обломки дронов оказались без боевых частей
Обломки дронов оказались без боевых частей
В воздушное пространство Польши вторглись дроны

Взрывчатые вещества не обнаружены во фрагментах беспилотных летательных аппаратов, упавших на территории Люблинского воеводства Польши. Об этом сообщает региональная прокуратура в Люблине.

«Следов взрывчатки не нашли в пяти из семи известных мест падения обломков. Речь идет о населенных пунктах Чесьники, Чоснувка, Кшивовежба-Колония, Вохынь и Велький Лань. Там были обнаружены обломки дронов без боевой части типа „Гербера“, а также беспилотники, изготовленные из пенопласта. Объект, повредивший жилой дом в Вырыках-Воле, пока не идентифицирован. Оперативно-следственные мероприятия также продолжаются в Колонии-Заблоце, где также обнаружили дрон», — указано в официальном заявлении на сайте надзорного ведомства.

Ранее МВД республики сообщало, что БПЛА нарушили воздушное пространство страны в ночь с 9 на 10 сентября. Их обломки нашли в 12 различных местах на территории страны.

Ранее в Люблинском воеводстве уже происходили инциденты с падением дронов: в районе Майдан-Селец разбился неопознанный аппарат, который, по предварительным данным, не имел военных признаков, а в окрестностях Осины ранее найден военный беспилотник, взорвавшийся при падении. Тогда происхождение дронов установить не удалось, и расследованием занимались военные следователи.

