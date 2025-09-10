10 сентября 2025

В Пермском крае подорожали популярные марки бензина

Росстат: литр бензина в Пермском крае за неделю подорожал на три копейки
© Служба новостей «URA.RU»
Бензин АИ-92 и АИ-95 стал дороже в Пермском крае
В период со 2 по 8 сентября 2025 года в Пермском крае средняя стоимость бензина увеличилась на 3 копейки и составила 61,42 рубля за литр. Статистику опубликовал Росстат на официальном сайте.

«Рост затронул основные марки топлива: АИ-92 подорожал с 58,33 до 58,36 рубля, а АИ-95 — с 63,48 до 63,51 рубля за литр. В то же время стоимость высокооктанового бензина АИ-98 и выше осталась неизменной, зафиксировавшись на уровне 86,10 рублей. Не изменилась и цена на дизельное топливо (ДТ), которая сохранилась на отметке 71,94 рубля за литр», — указано на сайте службы статистики.

В Росстате отметили, что за неделю изменение цен на бензин автомобильный зафиксировано в 71 субъекте РФ. Наибольшее удорожание зафиксировано в  республиках Ингушетия +6,1% и Дагестан +3,3%.

© Служба новостей «URA.RU»
