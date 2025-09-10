В Пермском крае подорожали популярные марки бензина

В период со 2 по 8 сентября 2025 года в Пермском крае средняя стоимость бензина увеличилась на 3 копейки и составила 61,42 рубля за литр. Статистику опубликовал Росстат на официальном сайте.
«Рост затронул основные марки топлива: АИ-92 подорожал с 58,33 до 58,36 рубля, а АИ-95 — с 63,48 до 63,51 рубля за литр. В то же время стоимость высокооктанового бензина АИ-98 и выше осталась неизменной, зафиксировавшись на уровне 86,10 рублей. Не изменилась и цена на дизельное топливо (ДТ), которая сохранилась на отметке 71,94 рубля за литр», — указано на сайте службы статистики.
В Росстате отметили, что за неделю изменение цен на бензин автомобильный зафиксировано в 71 субъекте РФ. Наибольшее удорожание зафиксировано в республиках Ингушетия +6,1% и Дагестан +3,3%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!