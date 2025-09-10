Авиакомпания из ХМАО продолжит полеты в Геленджик осенью и зимой

В Геленджик этой осенью можно будет улететь из Москвы и Санкт-Петербурга
Авиакомпания Utair продолжит перевозить пассажиров в Геленджик в осенний и зимний сезоны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
«С Utair можно улететь в Геленджик даже в осенне-зимнем сезоне. Полеты выполняются всю осень и зиму», — сообщили в официальном telegram-канале авиакомпании.
Перелеты будут осуществляться несколько раз в неделю. Из Москвы в Геленджик можно будет отправиться по понедельникам, средам и воскресеньям, а из Санкт-Петербурга — по воскресеньям.
