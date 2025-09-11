СБУ объявила в розыск депутата Госдумы Вячеслава Фетисова

Служба безопасности Украины (СБУ) внесла депутата Госдумы Вячеслава Фетисова в список разыскиваемых лиц. Об этом свидетельствует информация из базы данных МВД страны.
Розыск Фетисова был инициирован в 2022 году по линии управления СБУ Тернопольской области. Депутату и двукратному олимпийскому чемпиону по хоккею заочно инкриминируют нарушение статьи, предусматривающей ответственность за покушение на территориальную целостность Украины. Кроме того, с 2021 года его имя фигурирует в перечне украинского сайта «Миротворец»* (ресурс признан экстремистским на территории РФ).
СБУ регулярно выдвигает заочные обвинения против российских политических, военных, культурных и общественных деятелей. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский систематически подписывает указы о введении санкций в отношении граждан РФ, юридических лиц, а также жителей других государств, которых Киев подозревает в сотрудничестве с Россией.
Ранее в базу «Миротворца» уже вносили известных российских деятелей, таких как артист Михаил Шуфутинский и актер Роман Попов — за визит в Крым и высказывания о событиях на Донбассе соответственно. Также в сентябре в базу данных сайта был внесен президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев — за участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России».
* «Миротворец» — ресурс признан экстремистским на территории РФ
