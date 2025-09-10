ФСБ обвинила иностранца из пермской колонии в финансировании террористов

Иностранец, отбывающий уголовное наказание в пермской исправительной колонии №1, смог отправить деньги на счет террористов. Это выявили сотрудники регионального УФСБ. Теперь мужчине грозит новый срок.
«Осужденный ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Пермскому краю, являясь приверженцем радикальных взглядов, осуществил перевод денежных средств на расчетные счета лиц, причастных к деятельности международной террористической организации. Следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю в отношении гражданина Центрально-Азиатского региона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 „Содействие террористической деятельности“», — сообщили URA.RU в УФСБ.
По этой статье обвиняемому грозит от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения. Пока по делу идет следствие.
