10 сентября 2025

ФСБ обвинила иностранца из пермской колонии в финансировании террористов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчину вновь ждет следствие и суд
Мужчину вновь ждет следствие и суд Фото:

Иностранец, отбывающий уголовное наказание в пермской исправительной колонии №1, смог отправить деньги на счет террористов. Это выявили сотрудники регионального УФСБ. Теперь мужчине грозит новый срок.

«Осужденный ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Пермскому краю, являясь приверженцем радикальных взглядов, осуществил перевод денежных средств на расчетные счета лиц, причастных к деятельности международной террористической организации. Следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю в отношении гражданина Центрально-Азиатского региона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 „Содействие террористической деятельности“», — сообщили URA.RU в УФСБ.

По этой статье обвиняемому грозит от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения. Пока по делу идет следствие.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Иностранец, отбывающий уголовное наказание в пермской исправительной колонии №1, смог отправить деньги на счет террористов. Это выявили сотрудники регионального УФСБ. Теперь мужчине грозит новый срок. «Осужденный ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Пермскому краю, являясь приверженцем радикальных взглядов, осуществил перевод денежных средств на расчетные счета лиц, причастных к деятельности международной террористической организации. Следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю в отношении гражданина Центрально-Азиатского региона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 „Содействие террористической деятельности“», — сообщили URA.RU в УФСБ. По этой статье обвиняемому грозит от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения. Пока по делу идет следствие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...