10 сентября 2025

Челябинские коммунисты выиграли суд за агитацию с использованием ИИ

Суд встал на сторону партии
Суд встал на сторону партии
новость из сюжета
Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

Челябинское областное отделение КПРФ выиграло суд у избиркома за право использовать в агитационных материалах изображения людей, сгенерированные нейросетями. Об этом URA.RU сообщил руководитель фракции КПРФ в челябинском ЗСО Игорь Егоров.

«Челябинский областной суд отменил решение избиркома. Наши агитационные материалы признали законными», — сообщил URA.RU Егоров.

История началась с листовки КПРФ, на которой были изображены люди. Материал сделали с помощью ИИ. Избирком признал агитацию незаконной. Якобы в подобных материалах запрещено применять портреты любых физических лиц. За исключением кандидатов или «неопределенного круга лиц», даже если они сгенерированы искусственным интеллектом.

Выборы в Законодательное собрание региона пройдут с 12 по 14 сентября. Кроме КРПФ в них участвую «Единая Россия», «Справедливая Россия — за правду», ЛДПР, «Новые люди» и партия пенсионеров.

