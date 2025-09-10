Челябинские коммунисты выиграли суд за агитацию с использованием ИИ

Челябинское областное отделение КПРФ выиграло суд у избиркома за право использовать в агитационных материалах изображения людей, сгенерированные нейросетями. Об этом URA.RU сообщил руководитель фракции КПРФ в челябинском ЗСО Игорь Егоров.
«Челябинский областной суд отменил решение избиркома. Наши агитационные материалы признали законными», — сообщил URA.RU Егоров.
История началась с листовки КПРФ, на которой были изображены люди. Материал сделали с помощью ИИ. Избирком признал агитацию незаконной. Якобы в подобных материалах запрещено применять портреты любых физических лиц. За исключением кандидатов или «неопределенного круга лиц», даже если они сгенерированы искусственным интеллектом.
Выборы в Законодательное собрание региона пройдут с 12 по 14 сентября. Кроме КРПФ в них участвую «Единая Россия», «Справедливая Россия — за правду», ЛДПР, «Новые люди» и партия пенсионеров.
