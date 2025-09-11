Загадочное спокойствие Солнца: какой силы будет магнитная буря 12 сентября 2025

Геомагнитная обстановка в ближайшие сутки останется преимущественно спокойной, несмотря на недавнюю активность на Солнце. По данным Лаборатории солнечной астрономии, 12 сентября ожидается лишь незначительное повышение геомагнитной активности с минимальной вероятностью магнитных бурь. Тем не менее, метеочувствительным людям рекомендуется принять профилактические меры. Подробнее в материале URA.RU.
Солнечная активность на текущей неделе
Последние дни сентября 2025 года характеризуются относительно спокойной солнечной активностью. По данным Лаборатории солнечной астрономии, последняя зафиксированная вспышка произошла вчера, 10 сентября, в 18:52 по московскому времени. Специалисты классифицировали ее как вспышку уровня C1.0, что относится к категории обычных солнечных явлений.
Согласно мониторингу на утро 11 сентября 2025 года (07:55 по московскому времени), новые солнечные вспышки не наблюдаются. Общая картина солнечной активности остаётся стабильной — за сегодняшний день не зарегистрировано ни одной вспышки класса C и выше. Текущий индекс солнечной активности сохраняется на умеренном уровне, что говорит о нормальном функционировании нашего светила.
Стоит отметить, что даже при отсутствии мощных вспышек Солнце продолжает излучать постоянный поток заряженных частиц (солнечный ветер). Который взаимодействует с магнитным полем Земли и может вызывать небольшие геомагнитные колебания.
Прогноз магнитной бури 12 сентября 2025 года
По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии, 12 сентября 2025 года ожидается преимущественно спокойное состояние магнитного поля Земли. Геомагнитный индекс Kp прогнозируется на уровне 3, что соответствует незначительным геомагнитным колебаниям, не достигающим уровня магнитной бури.
Вероятностный прогноз на 12 сентября выглядит следующим образом:
- Вероятность магнитной бури составляет всего 3%
- Вероятность слабых геомагнитных возмущений оценивается в 15%
- Вероятность сохранения спокойного состояния магнитосферы наиболее высока — 82%
Индекс Ap, характеризующий среднесуточную геомагнитную активность, прогнозируется на уровне 5, что также свидетельствует о спокойной геомагнитной обстановке. Солнечный радиопоток (индекс F10.7) ожидается на уровне 125 единиц, что соответствует умеренной солнечной активности.
Таким образом, специалисты не прогнозируют существенных геомагнитных возмущений на 12 сентября. Максимальная активность, которая теоретически может проявиться, не превысит уровня слабых геомагнитных колебаний, которые обычно не оказывают заметного влияния на самочувствие большинства людей.
Что такое магнитные бури и как они измеряются
Магнитные бури представляют собой временные возмущения в магнитосфере Земли, вызванные взаимодействием солнечного ветра с магнитным полем нашей планеты. Они возникают, когда потоки заряженных частиц от Солнца, особенно после мощных солнечных вспышек или выбросов корональной массы, достигают Земли и вызывают колебания её магнитного поля.
Для измерения интенсивности геомагнитных возмущений используется планетарный индекс Kp, который варьируется от 0 (абсолютно спокойное состояние) до 9 (экстремально сильная магнитная буря). Значения Kp от 0 до 3 указывают на спокойную геомагнитную обстановку, от 4 до 5 — на слабую магнитную бурю, от 6 до 7 — на умеренную, а от 8 до 9 — на сильную и экстремальную.
На сегодняшний день, 11 сентября 2025 года, индекс Kp составляет 2, что свидетельствует о спокойном состоянии магнитосферы. Прогноз на ближайшие 24 часа также указывает на сохранение спокойной обстановки с возможным незначительным повышением до Kp=3.
Помимо индекса Kp, для оценки геомагнитной активности используются и другие показатели, такие как индекс Ap (среднесуточная геомагнитная активность) и индекс F10.7 (поток солнечного радиоизлучения на длине волны 10,7 см). Они помогают специалистам составлять более точные прогнозы.
Влияние магнитных бурь на человека и способы снижения их воздействия
Хотя прогноз на 12 сентября 2025 года не предвещает значительных геомагнитных возмущений, для метеочувствительных людей даже незначительные колебания магнитного поля Земли могут вызывать определённый дискомфорт. К наиболее распространённым симптомам повышенной метеочувствительности относятся головные боли, головокружение, повышение или понижение артериального давления, бессонница, обострение хронических заболеваний и общая слабость.
Для снижения возможного негативного влияния геомагнитных колебаний специалисты рекомендуют придерживаться следующих рекомендаций:
- Режим дня и отдых. В период возможных геомагнитных колебаний старайтесь соблюдать режим дня, обеспечивая организму полноценный отдых и сон не менее 7-8 часов.
- Физическая активность. Умеренные физические нагрузки помогают организму адаптироваться к изменениям внешней среды, однако в дни возможных геомагнитных возмущений интенсивность тренировок лучше снизить.
- Питание и водный режим. Отдавайте предпочтение лёгкой пище, богатой витаминами и минералами. Увеличьте потребление воды до 1,5-2 литров в день, исключите алкоголь и ограничьте употребление кофеина.
- Медикаментозная поддержка. Людям с хроническими заболеваниями следует заблаговременно проконсультироваться с лечащим врачом о возможной коррекции терапии в периоды геомагнитных колебаний. Имейте под рукой необходимые лекарственные препараты.
- Ограничение информационной нагрузки. Постарайтесь снизить время использования электронных устройств и пребывания в информационно насыщенной среде.
