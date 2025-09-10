10 сентября 2025

Генпрокурор РФ Краснов защитил права онкобольных челябинского ЗАТО

Игорь Краснов защитил права онкобольных челябинского ЗАТО
Генпрокурор России Игорь Краснов потребовал проверить обращения онкобольных из Снежинска (ЗАТО Челябинской области), которым приходится регулярно выезжать в другие города для оформления документов и получения медикаментов для лечения своего заболевания. Информация подтвердилась, после вмешательства генпрокуратуры медобслуживание онкобольных организовано на базе медучреждения Снежинска.

"Пациенты из Снежинска для оформления документов и подтверждения своего права на льготное медицинское обеспечение раз в неделю были вынуждены выезжать в города Кыштым и Челябинск, что связано со значительными неудобствами и финансовыми затратами. С начала второго полугодия текущего года медучреждением города оказывается помощь в амбулаторных условиях и осуществляется выдача льготных лекарств в необходимом количестве", — уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

В пресс-службе ведомства пояснили, что после подтверждения фактов Генпрокуратура направила данные в областной минздрав. В результате совместно с Федеральным медико-биологическим агентством организована медпомощь пациентам с онкозаболеваниями на базе ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 15 ФМБА России» в Снежинске.

