Генпрокурор РФ Краснов защитил права онкобольных челябинского ЗАТО

Генпрокурор России Игорь Краснов потребовал проверить обращения онкобольных из Снежинска (ЗАТО Челябинской области), которым приходится регулярно выезжать в другие города для оформления документов и получения медикаментов для лечения своего заболевания. Информация подтвердилась, после вмешательства генпрокуратуры медобслуживание онкобольных организовано на базе медучреждения Снежинска.
"Пациенты из Снежинска для оформления документов и подтверждения своего права на льготное медицинское обеспечение раз в неделю были вынуждены выезжать в города Кыштым и Челябинск, что связано со значительными неудобствами и финансовыми затратами. С начала второго полугодия текущего года медучреждением города оказывается помощь в амбулаторных условиях и осуществляется выдача льготных лекарств в необходимом количестве", — уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
В пресс-службе ведомства пояснили, что после подтверждения фактов Генпрокуратура направила данные в областной минздрав. В результате совместно с Федеральным медико-биологическим агентством организована медпомощь пациентам с онкозаболеваниями на базе ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 15 ФМБА России» в Снежинске.
