Самыми популярными подработками в Югре за лето, по сравнению с прошлым годом, стали вакансии сотрудников торговых залов. Особенно часто работодатели также искали курьеров и уборщиков, рассказали URA.RU аналитики «Авито».
«Более чем в два раза чаще (+126%) на подработку искали работников торгового зала — специалисты могли рассчитывать в среднем на 42 824 рубля за смену. При этом фактический доход зависит от количества и продолжительности», — объясняют в исследовании.
Дополнительные смены для курьеров компании открывали на 37% чаще. В среднем при неполной занятости доставщики могли зарабатывать почти 57 тысяч рублей в месяц. С такой же частотой работодатели искали уборщиков. «Исполнители в этой роли могли рассчитывать на вознаграждение в размере 11 255 рублей в месяц», — уточняют аналитики.
Ранее URA.RU рассказывало, что компании Югры к началу осени начали активно набирать сотрудников на рабочие позиции. Чаще всего ищут водителей и разнорабочих, а зарплаты в отрасли могут превышать 140 тысяч рублей.
