10 сентября 2025

Где в Челябинске продается самое дешевое вторичное жилье. Инфографика

В Челябинске самое дешевое жилье продается в двух районах города
Квартиры на «вторичке» продаются по 85 700 рублей за «квадрат»
Квартиры на «вторичке» продаются по 85 700 рублей за «квадрат»

В Челябинске в августе 2025 года самые дешевые квартиры на вторичном рынке продаются в Металлургическом районе по 85 700 рублей за квадратный метр. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске в августе 2025 года самые дешевые квартиры продаются в Металлургическом районе за 85 000 — 86 000 рублей за „квадрат“. В Тракторозаводском жилье на вторичном рынке стоит дороже — 93 200 рублей за квадратный метр», — сообщили в пресс-службе «Этажи».

При этом в последнем летнем месяце в городе средняя цена квартир снизилась. Однокомнатные квартиры на «вторичке» подешевели до 109 301 рубля за квадратный метр, двухкомнатные — до 97 800 рублей за «квадрат» , а «трешки» — 90 800 рублей за квадратный метр. Многокомнатные квартиры упали в цене до 90 900 рублей за «квадрат».

Самое дешевое жилье продается на вторичном рынке по 85 700 за квадрат
Самое дешевое жилье продается на вторичном рынке по 85 700 за квадрат
