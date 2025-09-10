В Челябинске в августе 2025 года самые дешевые квартиры на вторичном рынке продаются в Металлургическом районе по 85 700 рублей за квадратный метр. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске в августе 2025 года самые дешевые квартиры продаются в Металлургическом районе за 85 000 — 86 000 рублей за „квадрат“. В Тракторозаводском жилье на вторичном рынке стоит дороже — 93 200 рублей за квадратный метр», — сообщили в пресс-службе «Этажи».
При этом в последнем летнем месяце в городе средняя цена квартир снизилась. Однокомнатные квартиры на «вторичке» подешевели до 109 301 рубля за квадратный метр, двухкомнатные — до 97 800 рублей за «квадрат» , а «трешки» — 90 800 рублей за квадратный метр. Многокомнатные квартиры упали в цене до 90 900 рублей за «квадрат».
