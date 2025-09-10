Депутатов заксобрания Челябинской области будут штрафовать за прогулы

К депутатам заксобрания Челябинской области, работающим на постоянной основе, будут применяться денежные санкции за пропуски заседаний комитетов и ЗСО. Такое решение приняли на последнем заседании действующего созыва парламента, передает корреспондент URA.RU.
«Раз в год депутат вправе без уважительной причины не присутствовать на заседании комитета, заседании президиума, если входит в его состав, заседании заксобрания. Однако за пропуск заседания без уважительной причины с депутата, работающего на постоянной основе, предлагается удерживать одну четверть от его ежемесячной денежной выплаты. Это касается только депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе», — пояснил спикер Олег Гербер.
Регулярные — например, на протяжении месяца — пропуски народным избранником заседаний комитетов, президиума и парламентских заседаний станут основанием для прекращения полномочий на постоянной основе. Депутаты, откровенно пренебрегающие своими обязанностями, не должны получать деньги из бюджета, по словам Гербера.
Одновременно депутаты проголосовали, приведя в соответствие с федеральным законодательством, замену термина «зарплата» на «денежная выплата, состоящая из денежного вознаграждения и денежного поощрения». Соответственно, с депутатами следующего созыва, работающими на постоянной основе, не будут заключаться трудовые договоры и составляться рабочие графики — ведь депутатами они являются «24 на 7». Размер выплат и расходы бюджета при этом не изменятся.
