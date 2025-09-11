День огня и страха: теракт в Нью-Йорке 11 сентября глазами свидетелей и историков. Фоторепортаж

В Нью-Йорке 24 года назад произошел теракт в башнях-близнецах
Трагические события, произошедшие в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, оказали значительное влияние на ход мировой истории. В результате серии терактов, организованных экстремистской группировкой «Аль-Каида» (организация признана террористической и запрещена в РФ), погибли около трех тысяч человек. Эти нападения не только стали крупнейшей катастрофой в новейшей истории США, но и серьезно изменили политический и психологический климат как в самой стране, так и во всем мире. Кадры трагического дня — в фоторепортаже URA.RU.  

Утром 11 сентября 19 террористов захватили четыре пассажирских авиалайнера. В течение менее двух часов обе башни Всемирного торгового центра были полностью уничтожены — в них влетели два самолета. Третий лайнер совершил атаку на здание Пентагона, а четвертый, благодаря решительным действиям пассажиров и членов экипажа, не достиг здания Капитолия, потерпев крушение на поле в штате Пенсильвания. Согласно официальной версии, обрушение стальных конструкций зданий было обусловлено совокупностью структурных повреждений, нанесенных в результате авиационного удара, и воздействия высоких температур из-за горения авиатоплива. Тем не менее ряд специалистов и сторонников альтернативных теорий выражают сомнения в обоснованности таких объяснений.

