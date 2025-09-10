Подросток умер во время практики на предприятии в Пермском крае

Трагедия произошла в Карагайском округе. На производственной базе скончался подросток, который проходил там практику. О случившемся сообщает СУ СК по Пермскому краю.
«ЧП случилось вечером 10 сентября. Подросток зашел в цех, где попал в шнек стационарного бетоносмесителя. На производстве он проходил практику. Молодой человек скончался на месте происшествия», — уточнили в пресс-службе краевого СУ СКР.
По факту нарушения техники безопасности, которое повлекло смерть подростка, следователями возбуждено уголовное дело. Сейчас назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели. Ведется расследование уголовного дела.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!