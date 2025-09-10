10 сентября 2025

Подросток умер во время практики на предприятии в Пермском крае

Следователи выясняют обстоятельства гибели подростка
Следователи выясняют обстоятельства гибели подростка Фото:

Трагедия произошла в Карагайском округе. На производственной базе скончался подросток, который проходил там практику. О случившемся сообщает СУ СК по Пермскому краю.

«ЧП случилось вечером 10 сентября. Подросток зашел в цех, где попал в шнек стационарного бетоносмесителя. На производстве он проходил практику. Молодой человек скончался на месте происшествия», — уточнили в пресс-службе краевого СУ СКР.

По факту нарушения техники безопасности, которое повлекло смерть подростка, следователями возбуждено уголовное дело. Сейчас назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели. Ведется расследование уголовного дела.

