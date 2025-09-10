Автошколы ХМАО взвинтили цены на обучение

В Ханты-Мансийском автономном округе подорожала стоимость обучения в автошколах. За год средняя цена курсов выросла более чем на 13%, сообщает Росстат.
«Стоимость начального курса обучения вождению легкового автомобиля в Югре к началу осени составила около 43 815 рублей. Год назад средний ценник был на уровне 38 721 рублей. Рост составил около 13,15%», — следует из данных службы статистики, которые есть в распоряжении URA.RU.
Среди крупнейших городов региона дороже всего стоит выучиться на права в Нижневартовске. Здесь курс обойдется в среднем около 46 396 рублей. В Сургуте обучение в автошколах стоит дешевле — 44 598 рублей.
Самый низкий средний ценник — в окружной столице. В Ханты-Мансийске обучение обойдется чуть больше 39 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре за месяц больше всего подорожал 95-й бензин. Средняя цена топлива за август превысила 64 рубля.
