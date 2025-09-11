Более 1,7 миллиона избирателей планируют проголосовать дистанционно

Более 1,7 миллиона избирателей из 24 регионов России планируют проголосовать дистанционно на выборах в Единый день голосования 2025 года. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
«В этом году мы наблюдаем небывалый ажиотаж, удивительно просто, желающих принять участие в дистанционном электронном голосовании. Заявление подали из этих 24 регионов свыше 1 миллиона 700 тысяч избирателей», — заявила Памфилова. Ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что все больше россиян выбирают электронный формат голосования.
С 12 по 14 сентября в 81 регионе России пройдет Единый день голосования, в рамках которого запланировано около пяти тысяч избирательных кампаний. Для избирателей откроется свыше 49 тысяч участков. В выборах примут участие кандидаты от 19 политических партий.
В Госдуме предупредили о возможных провокациях на избирательных участках во время выборов. Депутат Василий Пискарев призвал жителей России быть бдительными при общении с незнакомцами по телефону и в мессенджерах, передает RT.
