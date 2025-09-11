Глава ЦИК назвала число партий, которые примут участие в выборах в 2025 году

Представители 19 политических партий зарегистрировались кандидатами на выборы в 2025 году. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. По ее словам, из 23 партий, имевших право участвовать в выборах, своих кандидатов выдвинули 20, из них только 19 официально зарегистрировались.
«Было зарегистрировано 23 политические партии… 23 партии, которые имели право участвовать в выборах. Сейчас своих кандидатов выдвинули из этих 23 — 20 партий. Зарегистрированы кандидаты которые были выдвинуты 19 партиями», — заявила Памфилова, выступая с докладом о готовности избиркомов. Ее слова приводит ТАСС. Она добавила, что три партии не стали участвовать в выборах.
Единый день голосования пройдет с 12 по 14 сентября 2025 года. В этот период в 81 регионе России состоится около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня. Среди них — не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц субъектов РФ. Более 49 тысяч участков будет открыто в период голосования.
