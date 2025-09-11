Николай Басков рассказал, зачем Кабалье била его палкой

Известный певец Николай Басков шокировал публику откровением о жестких методах обучения известнейшей оперной певицы Монсеррат Кабалье. После юбилейного концерта Ларисы Долиной в Кремле артист рассказал корреспонденту URA.RU, как его наставница физически воздействовала на него во время занятий вокалом.
«Знаете, когда я приехал учиться к Монсеррат Кабалье, она била меня палкой по диафрагме», — заявил Басков.
Так он прокомментировал Басков педагогические методы Ларисы Долиной, когда его спросили про ее требовательность. Он назвал Долину уникальным педагогом: «Понимаете, когда ты учишься, жесткость срабатывает на мгновенном рефлексе. С одной стороны, есть испуг, с другой — активируется мозг».
Басков подчеркнул, что пение — это серьезная физическая нагрузка: «Это как ходить в спортзал. Надо правильно развить мышцы, знать, как работает диафрагма, пропускать воздух, минуя зажимы».
Артист выразил глубокое уважение к жесткому методу воспитания Долиной: «Я как к педагогу к ней отношусь. Она дает тот уровень профессионализма, с которым человек потом находит профессию». Басков провел резкое сравнение с коммерческими педагогами: «Приносишь денюжку — тебя 20 тысяч раз послушают, денюжку опять возьмут. Чем ты хуже поешь и дольше учишься, тем лучше многим педагогам».
В отличие от них, подчеркнул певец, Долина ориентирована на результат: «Ей это не надо. Она хочет результат, поэтому имеет право требовать то, что требует».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.