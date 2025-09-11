Николай Басков рассказал, зачем Кабалье била его палкой

Басков: Кабалье била меня палкой в диафрагму, чтобы я пел, как профессионал
Николай Басков заявил, что Монсеррат Кабалье во время его обучения использовала жесткие методы
Николай Басков заявил, что Монсеррат Кабалье во время его обучения использовала жесткие методы

Известный певец Николай Басков шокировал публику откровением о жестких методах обучения известнейшей оперной певицы Монсеррат Кабалье. После юбилейного концерта Ларисы Долиной в Кремле артист рассказал корреспонденту URA.RU, как его наставница физически воздействовала на него во время занятий вокалом.

«Знаете, когда я приехал учиться к Монсеррат Кабалье, она била меня палкой по диафрагме», — заявил Басков.

Так он прокомментировал Басков педагогические методы Ларисы Долиной, когда его спросили про ее требовательность. Он назвал Долину уникальным педагогом: «Понимаете, когда ты учишься, жесткость срабатывает на мгновенном рефлексе. С одной стороны, есть испуг, с другой — активируется мозг».

Басков подчеркнул, что пение — это серьезная физическая нагрузка: «Это как ходить в спортзал. Надо правильно развить мышцы, знать, как работает диафрагма, пропускать воздух, минуя зажимы».

Артист выразил глубокое уважение к жесткому методу воспитания Долиной: «Я как к педагогу к ней отношусь. Она дает тот уровень профессионализма, с которым человек потом находит профессию». Басков провел резкое сравнение с коммерческими педагогами: «Приносишь денюжку — тебя 20 тысяч раз послушают, денюжку опять возьмут. Чем ты хуже поешь и дольше учишься, тем лучше многим педагогам».

В отличие от них, подчеркнул певец, Долина ориентирована на результат: «Ей это не надо. Она хочет результат, поэтому имеет право требовать то, что требует».

