«Им уже плохо»: Басков пожалел поколение юных музыкантов. Видео

Басков: молодым музыкантам тяжелее долго выступать на сцене
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Молодые артисты не понимают, как вести себя во время долгих выступлений, считает Басков
Молодые артисты не понимают, как вести себя во время долгих выступлений, считает Басков Фото:

Народный артист России Николай Басков поделился мнением, что молодым исполнителям часто трудно выдерживать долгие выступления на сцене, поскольку им становится плохо. Об этом Басков заявил на фестивале «Удачные песни».

«Это артисты, которые не знают, что значит продержаться четверть века, поэтому им уже плохо», — отметил артист в разговоре с «Пятым каналом». При этом он заметил, что более опытные музыканты во время длительных концертов держатся уже по привычке, потому что понимают, как сохранить активность на будущее.

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Народный артист России Николай Басков поделился мнением, что молодым исполнителям часто трудно выдерживать долгие выступления на сцене, поскольку им становится плохо. Об этом Басков заявил на фестивале «Удачные песни». «Это артисты, которые не знают, что значит продержаться четверть века, поэтому им уже плохо», — отметил артист в разговоре с «Пятым каналом». При этом он заметил, что более опытные музыканты во время длительных концертов держатся уже по привычке, потому что понимают, как сохранить активность на будущее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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