Народный артист России Николай Басков поделился мнением, что молодым исполнителям часто трудно выдерживать долгие выступления на сцене, поскольку им становится плохо. Об этом Басков заявил на фестивале «Удачные песни».
«Это артисты, которые не знают, что значит продержаться четверть века, поэтому им уже плохо», — отметил артист в разговоре с «Пятым каналом». При этом он заметил, что более опытные музыканты во время длительных концертов держатся уже по привычке, потому что понимают, как сохранить активность на будущее.
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