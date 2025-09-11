Власти еще одного челябинского города назвали дату начала отопительного сезона

Власти ЗАТО Трехгорный в Челябинской области назвали дату начала отопительного сезона. Запуск тепла начнется 22 сентября, сообщила пресс-служба администрации города.
«Сегодня глава города подписал постановление о начале отопительного периода 2025-2026. Запуск отопления произойдет в понедельник, 22 сентября», — сообщила пресс-служба администрации города Трехгорный в telegram-канале.
Тепло в учреждения и дома начнет поступать поэтапно. До каждого потребителя дойдет в течение трех дней.
В Копейске ранее также объявили дату начала отопительного сезона. Подключать социальные объекты к теплоснабжению начнут с 22 сентября, жилищный фонд — с 29 сентября. При этом синоптики объявили, что в ближайшие две ночи прогнозируются заморозки до -3 градусов.
