Власти еще одного челябинского города назвали дату начала отопительного сезона

Отопительный сезон в Трехгорном начнется с 22 сентября
Отопление в Трехгорном начнут включать через 11 дней
Власти ЗАТО Трехгорный в Челябинской области назвали дату начала отопительного сезона. Запуск тепла начнется 22 сентября, сообщила пресс-служба администрации города. 

«Сегодня глава города подписал постановление о начале отопительного периода 2025-2026. Запуск отопления произойдет в понедельник, 22 сентября», — сообщила пресс-служба администрации города Трехгорный в telegram-канале. 

Тепло в учреждения и дома начнет поступать поэтапно. До каждого потребителя дойдет в течение трех дней. 

В Копейске ранее также объявили дату начала отопительного сезона. Подключать социальные объекты к теплоснабжению начнут с 22 сентября, жилищный фонд — с 29 сентября. При этом синоптики объявили, что в ближайшие две ночи прогнозируются заморозки до -3 градусов.

