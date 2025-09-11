«В 10 лет заработал на «Каму» Биография и программа кандидата в губернаторы Шитова

Пермский депутат Шитов предлагает создать «детсады» для пожилых
В политику Шитов пришел из бизнеса в 2021 году
В политику Шитов пришел из бизнеса в 2021 году Фото:
Выборы губернатора Пермского края — 2025

Пятым кандидатом в губернаторы Пермского края является депутат заксобрания от партии «Новые люди» Денис Шитов. Для Шитова — это первые выборы губернатора в карьере. В своих интервью он признается, что всю жизнь занимался бизнесом, а вырос в маленьком поселке Куеда. О том, как какие бизнес-идеи помогли мальчику из села стать депутатом ЗС — в материале URA.RU.

Детство

Денис Шитов родился в 1987 году Перми, но детство провел в маленьком райцентре Пермской области — Куеде. Туда распределили его родителей-медиков: мама — провизор, отчим — хирург, анестезиолог (один на весь Куединский район). Отец Шитова жил в Перми до конца 90-х, а потом переехал в Москву. Бабушка и дедушка депутата — дети войны, пережившие блокаду Ленинграда.

«Мое детство прошло в скромных условиях — тесные квартиры, летние каникулы у бабушки в Перми и в деревне Янычи. Уже в 10 лет я заработал первые деньги, на свои сбережения купил велосипед «Кама»», — вспоминает Денис Шитов. Кстати, именно отец сыграл свою роль в профессиональном становлении будущего кандидата в губернаторы: он был предпринимателем.

Высшее образование и первые идеи

В 2009 году он окончил Пермский политех, получив специальность инженера, а в 2024 году — Пермский госуниверситет по магистерской программе «Цифровое государство». В студенческие годы Шитов уже занялся бизнесом и шокировал родителей покупкой первой машины.

Стоя в очереди в офисе одного из операторов мобильной связи, чтобы заплатить за нее, он, по его собственному признанию, придумал идею, которая позже переросла в бизнес по установке терминалов.

2ГИС и Аяз Шабутдинов

Денис Шитов с 2016 года является генеральным директором и учредителем ООО «ДубльГИС Поволжье» (2ГИС в Ижевске, Кирове, Сарапуле и Нефтекамске). Но заниматься проектом он стал раньше, с 2010 года. По его словам, в те годы это был не просто бизнес, а совершенно новый и уникальный продукт, меняющий жизнь.

Также с 2015 года Шитов значится учредителем компании «Лайк Центр» — образовательная платформа скандального «коуча» и еще одного выходцы из Куеды Аяза Шабутдинова. Бизнес-тренер обвиняется в мошенничестве и находится в изоляторе, он признал свою вину. Шитов своей связи с центром не скрывает, информация есть в его профиле на сайте заксобрания.

Новые люди

Поворотным для Шитова стало знакомство с Алексеем Нечаевым — известного предпринимателя, основателя партии «Новые люди», отца пятерых детей. Тогда он принял решение возглавить реготделение партии в Прикамье, участвовал в выборах-2021 года, где НЛ получили два мандата в ЗС и один — в Пермской гордуме.

Тотальная цифровизация

Опорный пункт программы Дениса Шитова — повсеместное внедрение цифровых технологий в регионе, от здравоохранения до экологии. Он намерен создать «Карту поддержки жителя Пермского края».

Шитов предлагает цифровые медкарты, развитие телемедицины в малых города, внедрение диагностики с помощью ИИ создание институт муниципальной няни для помощи семьям, организация школы полного дня, внедрение ИИ в работу учителей, создание спортивной карты жителя по аналогии с Пушкинской, организация досуговых центров для пожилых людей и групп дневного пребывания для тех возрастных лиц, кто по состоянию здоровья не может за собой ухаживать и многие другие цифровые решения.

На выборы губернатора зарегистрировано пять человек: Ксения Айтакова (КПРФ), Людмила Караваева (Партия пенсионеров), Дмитрий Махонин (ЕР), Олег Постников (ЛДПР), Денис Шитов (Новые люди). Выборы пройдут 12-14 сентября.

