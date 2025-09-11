В Челябинской области представили главного борца с нелегалами

Новым заместителем главы ГУ МВД по Челябинской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан стал Сергей Кокшаров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главка.
«Начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-майор полиции Сергей Космачев представил личному составу своего нового заместителя по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Указом Президента России на эту должность назначен полковник полиции Сергей Кокшаров, ранее занимавший должность начальника Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В органах Кокшаров работает с 1996 года. Службу начинал в охранно-конвойной службе линейного отдела внутренних дел на станции Челябинск. Карьера Кокшарова складывалась удачно: он постепенно получал повышения. В итоге осенью 2021 года дослужился до должности начальника линейного управления.
Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан была учреждена указом президента в апреле этого года. Она действует на базе МВД.
